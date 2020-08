Ardea, maxi incendio al deposito di pneumatici: a breve l’ordinanza del sindaco (Di giovedì 20 agosto 2020) In relazione al tremendo incendio avvenuto questa notte in un deposito di pneumatici ad Ardea, il sindaco della città Mario Savarese sta per firmare un’ordinanza cautelare contenente le raccomandazioni per la popolazione. In modo particolare a quest’ultima, ed in ottemperanza alle comunicazioni dell’ Asl, sarà raccomandato di: mantenere chiuse le finestre di abitazioni, uffici, strutture sanitarie e socio assistenziali; non raccogliere prodotti ortofrutticoli il loco ed assicurare in ogni caso un preliminare accurato lavaggio degli stessi con acqua corrente potabile, prima del consumo; effettuare con acqua il lavaggio delle superfici esterne possibili siti di accumulo di polveri, evitando che i getti possano risollevare in aria le stesse; provvedere alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

“Siamo davvero preoccupati per l’incendio divampato nella notte ad Ardea, in un deposito di pneumatici usati. Purtroppo, non è la prima volta che avvengono simili episodi in queste zone. Basti ricorda ...

Ancora fiamme ad Ardea, brucia via dell’erica e via ardeatina

(MeridianaNotizie) Ardea, 10 agosto 2020 – Ancora fiamme ad Ardea. Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi in via dell’erica alle Salzare nella zona Colli Marini. A fuoco una vasta area di ster ...

