Apple vale quanto il Pil dell’Italia: i loro miliardi tra lavori forzati e altre accuse (Di giovedì 20 agosto 2020) quanto vale Apple? quanto il Pil dell’Italia. Iniziamo subito con il dare questo dato che fa paura. Duemila miliardi di dollari. Cosa vuol dire? Che la capitalizzazione in Borsa di Apple equivale, più o meno, alla ricchezza prodotta in un anno in Italia. Come racconta Giuseppe Sardna sul Corriere della Sera, “la società guidata da Tim Cook è la prima a superare una soglia che solo qualche tempo fa sembrava fantascienza. Nel 2019 le vendite hanno raggiunto i 290 miliardi di dollari, rispetto ai 216 del 2018: un aumento del 34%. Nel secondo semestre del 2020, in piena emergenza Covid, il giro d’affari dell’azienda è salito comunque dell’11%. Il Pil Usa sprofondava del 32,9% nel secondo trimestre. ... Leggi su ilparagone

Il traguardo è diventato improvvisamente a portata nelle ultime settimane, eppure nessuna azienda al mondo era mai arrivata a raggiungerlo: Apple è ora l'unica azienda al mondo ad aver toccato e super ...

