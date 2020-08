Apple è la prima azienda americana a valere 2.000 miliardi di dollari (Di giovedì 20 agosto 2020) Apple è diventata la prima azienda americana a raggiungere un valore di due trilioni di dollari. Sono passati solo due anni da quando Apple ha raggiunto un valore di mercato di un milione di dollari, il che significa che la società ha sostanzialmente raddoppiato il valore in poco più di 24 mesi.Apple non è tuttavia la prima azienda al mondo a raggiungere questo risultato. Saudi Aramco, il gigante del gas e del petrolio con sede in Arabia Saudita, è stata la prima azienda a raggiungere questo traguardo a dicembre dello scorso anno, ma da allora il prezzo delle azioni ha continuato a vacillare. Oggi, le azioni di Apple hanno superato la ... Leggi su eurogamer

