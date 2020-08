Anzio, servizio sperimentale per la raccolta porta a porta del verde e delle potature: ecco il calendario completo (Di giovedì 20 agosto 2020) Superati alcuni rallentamenti, nei giorni a ridosso del ferragosto, ad Anzio prosegue il servizio sperimentale per la raccolta porta a porta del verde e delle potature, istituito dall’Amministrazione De Angelis e seguito da vicino dall’Assessore alle politiche ambientali, Giuseppe Ranucci, in aggiunta al conferimento gratuito presso i centri, aperti sette giorni su sette, di Via della Campana e di Via Goldoni a Lavinio. Tramite un link i cittadini possono consultare, nello specifico, la mappa interattiva per individuare il giorno del servizio, nelle rispettive macrozone e nelle singole vie. (clicca sulle aree colorate per avere informazioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta

