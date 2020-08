Anziano picchiato in casa, imbavagliato e legato al letto da uno straniero: paura a Senigallia (Di giovedì 20 agosto 2020) I carabinieri di Senigallia hanno arrestato un 29enne di origini cubane, domiciliato ad Ancona. Lo ritengono responsabile di aver commesso una rapina aggravata in abitazione in concorso con un altro uomo. I fatti che hanno dato origine a questa vicenda risalgono alla sera del 7 agosto 2020, quando i due malfattori, col volto travisato, si sono introdotti nell’abitazione di un uomo di 77 anni. Senigallia, le fasi dell’aggressione in casa L’Anziano vive da solo poco fuori dal centro di Senigallia. Lo straniero e il suo complice hanno approfittato di una porta rimasta aperta. I due hanno aggredito il proprietario, colpendolo più volte e immobilizzandolo, per poi mettere a soqquadro la casa in cerca di soldi e oro. Dopo essersi impossessati di ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Anziano picchiato in casa, imbavagliato e legato al letto da uno straniero: paura a Senigallia… - alesmari8 : RT @Adnkronos: Senigallia, anziano picchiato e legato: rapinatore arrestato - Adnkronos : Senigallia, anziano picchiato e legato: rapinatore arrestato - Ultron65 : RT @ImolaOggi: ??Genova: 86enne picchiato e rapinato, arrestato un marocchino che il 2 agosto aveva rapinato un altro anziano. Era libero.… - Luciana12827144 : RT @ImolaOggi: ??Genova: 86enne picchiato e rapinato, arrestato un marocchino che il 2 agosto aveva rapinato un altro anziano. Era libero.… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano picchiato Senigallia, anziano picchiato e legato: rapinatore arrestato Adnkronos Picchia anziani genitori, arrestato dai carabinieri

(ANSA) - MONCALIERI, 20 AGO - Ha minacciato e picchiato gli anziani genitori: con questa accusa un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri a Moncalieri (Torino). Il padre ha 83 anni, la madr ...

Senigallia, anziano picchiato e legato: rapinatore arrestato

I carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno arrestato un 29enne di origini cubane, domiciliato ad Ancona, ritenuto responsabile di aver commesso una rapina aggravata in abitazione in concorso co ...

(ANSA) - MONCALIERI, 20 AGO - Ha minacciato e picchiato gli anziani genitori: con questa accusa un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri a Moncalieri (Torino). Il padre ha 83 anni, la madr ...I carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno arrestato un 29enne di origini cubane, domiciliato ad Ancona, ritenuto responsabile di aver commesso una rapina aggravata in abitazione in concorso co ...