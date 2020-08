Antonella Laricchia, la pasionaria M5S anti Pd: «In Puglia vogliono la mia testa? La taglino» (Di giovedì 20 agosto 2020) La candidata del Movimento contro Michele Emiliano alle Regionali: «Niente intese con i dem e non mi ritiro: è un personaggio patetico e inaffidabile» Leggi su corriere

aldoceccarelli : RT @paferro: Antonella Laricchia, la candidata grillina alla presidenza della Puglia, è studentessa di architettura. A 34 anni. Spero in un… - walter_sibari : Più secca la pugliese Antonella Laricchia: «Non chiedetemi di piegare la testa, trovate il coraggio di tagliarla»,… - mante : RT @paferro: Antonella Laricchia, la candidata grillina alla presidenza della Puglia, è studentessa di architettura. A 34 anni. Spero in un… - Nerot45888119 : RT @LaVeritaWeb: L'appello di Giuseppe Conte urta i 5 stelle locali. La pugliese Antonella Laricchia: «No a Emiliano». Attriti pure nelle M… - tigrelt : RT @LaVeritaWeb: L'appello di Giuseppe Conte urta i 5 stelle locali. La pugliese Antonella Laricchia: «No a Emiliano». Attriti pure nelle M… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Laricchia

A due giorni dalla chiusura delle liste per le Regionali, il nodo dell'alleanza giallo-rossa non si scioglie. Il livello della tensione sale. Ed è rivolta nei territori contro l'invito del premier ...BARI – Presentate ieri le liste del PD Puglia per le prossime elezioni regionali. “Siamo orgogliosi di aver costruito una squadra forte, con ben 22 donne su 49 candidati”, ha evidenziato il segretario ...