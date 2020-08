Anticipo TFR per acquisto auto, è possibile? (Di giovedì 20 agosto 2020) Anticipo del trattamento di fine rapporto regolato dai contratti collettivi di lavoro è possibile a determinate condizioni e solo per una parte. Un lettore ci chiede: “Salve, vorrei acquistare un’auto nuovo chiedendo l’Anticipo del Tfr, lo posso chiedere? Lavoro da dieci anni sempre nella stessa ditta. Grazie” Trattamento di fine rapporto in cosa consiste? Il trattamento di fine rapporto corrisponde ad una parte della retribuzione del lavoratore dipendente, che viene riconosciuta al datore di lavoro a termine del contratto di lavoro. Il trattamento di fine rapporto viene corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro. Il TFR matura una quota (chiamata rateo) mensilmente e viene accantonato in un apposito fondo chiamato “fondo TFR”. L’ammontare che ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Anticipo #TFR per acquisto auto, è possibile? - antonellosalsy : @GinevraCardinal Ma avranno chiesto un anticipo su TFR...????????????? - ternaordinata : @Adnkronos Un altro allarme è scattato dall'entrata in vigore della Legge 53/2000 che sostiene le nascite ( congedo… - tosiclaud : Ufficiale: firmato l’accordo sull’Anticipo del TFS/TFR dei Dipendenti Pubblici - lentepubblica : Ufficiale: firmato l’#accordo sull’#Anticipo del #TFS/#TFR dei #DipendentiPubblici -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipo TFR Anticipo TFR per acquisto auto, è possibile? Notizie Ora Si può chiedere Tfr per acquisto auto?

Il lavoratore dipendente può beneficiare dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto per acquistare un veicolo? Il Tfr, trattamento di fine rapporto, o liquidazione, è una parte della retribuz ...

Tfr, possibile avere l'anticipo

Al via l'anticipo del Tfs/Tfr ai docenti e ai non docenti che sono andati in pensione e che devono attendere ancora un bel po' prima di ottenerne il versamento dall'amministrazione. Anticipo che consi ...

Il lavoratore dipendente può beneficiare dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto per acquistare un veicolo? Il Tfr, trattamento di fine rapporto, o liquidazione, è una parte della retribuz ...Al via l'anticipo del Tfs/Tfr ai docenti e ai non docenti che sono andati in pensione e che devono attendere ancora un bel po' prima di ottenerne il versamento dall'amministrazione. Anticipo che consi ...