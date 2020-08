Anticipazioni turche Daydreamer: Sanem rifiuta la proposta di matrimonio di Can (Di giovedì 20 agosto 2020) Anticipazioni turche Daydreamer: la soap ci regalerà altri colpi di scena! Da spoiler precedenti, sappiamo che Can finirà in prigione per aver dato un pugno a Fabri, ma anche che Sanem lo farà liberare cedendo a quest’ultimo il suo profumo, a patto che non riveli mai e poi mai nulla a Divit e rinunci alle sue quote sull’agenzia pubblicitaria. Purtroppo, però, l’imprenditore italo-francese è alleato con Aylin e cederà a lei le azioni. Sanem si troverà così a dover confessare (incoraggiata da sua sorella Leyla) un’altra verità all’uomo di cui è innamorata, con il quale nel frattempo ha recuperato il rapporto. Perciò non se la sentirà di rispondere di sì, quando lui le chiederà ... Leggi su pianetadonne.blog

