Anticipazioni turche Daydreamer: Can licenzia in tronco Deren, ma Sanem la salva (Di giovedì 20 agosto 2020) Anticipazioni turche Daydreamer: tra i colpi di scena che la soap ci riserva, ci sarà il licenziamento dell’apprensiva ma efficientissima Deren da parte di Can! Cos’avrà mai fatto la direttrice creativa della “Fikri Harika”? Scopriamolo insieme! Anticipazioni turche Daydreamer: Deren ingannata da Aylin Come già detto in altri articoli, Fabri passerà il suo 20% delle azioni dell’agenzia pubblicitaria ad Aylin, chiedendole di fornirgli informazioni riguardanti la nuova campagna pubblicitaria di Makinon, un suo rivale nell’ambito della cosmesi. La Yuksel, rovistando tra alcuni documenti di Sanem, ruberà uno slogan da lei ideato per quella ditta e lo ... Leggi su pianetadonne.blog

berta95italy : Daydreamer, anticipazioni turche: Can licenzia Deren dalla Fikri Harika - infoitcultura : Anticipazioni Daydreamer dal 24 al 28 agosto 2020: puntate turche 17 e 18 - infoitcultura : Anticipazioni DayDreamer, puntate turche: Leyla contesa da Osman e Emre - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni turche: Leyla torna da Osman Emre ha scelto Aylin... - #Daydreamer #Anticipazioni #turche:… -