Animali Fantastici 3 e The Batman: le riprese riprenderanno a settembre (Di giovedì 20 agosto 2020) L’industria cinematografica – dopo lo “stop” causato dal Covid-19 - continua il suo percorso verso una rinnovata normalità. Diverse produzioni sono già tornate operative, tra cui quella di The Matrix 4, mentre altre dovrebbero ripartire presto. Il prossimo mese, in particolare, dovrebbero riprendere le riprese di The Batman e Animali Fantastici 3. The Batman Matt Reeves – conosciuto per aver lavorato a Dawn Of The Planet Of The Apes e War For The Planet Of The Apes – dirigerà il nuovo film con Batman. Sarà Robert Pattinson a prestare il volto al mitico eroe DC Comics. Le riprese del film erano già iniziate, come dimostrano le foto scattate sul set. A causa dell’emergenza sanitaria, i ... Leggi su optimagazine

Animali Fantastici 3: le riprese ricominceranno a Settembre

Animali Fantastici 3: le riprese ricominceranno a Settembre

La produzione di Animali Fantastici 3, terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter, previsto per il 2021, potrebbe riprendere a Settembre. Dopo le voci non troppo lusinghiere e gli scandali che ...

