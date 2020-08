Ancora furti sabbia da spiagge sarde, 150 kg in pochi giorni (Di giovedì 20 agosto 2020) CAGLIARI, 20 AGO - giorni di super lavoro, non solo per l'emergenza Covid, nei tre aeroporti sardi per il personale di vigilanza addetto alla sicurezza negli imbarchi.Proseguono infatti incessati, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Ancora furti Ancora furti di sabbia dalle spiagge sarde, 150 chili in pochi giorni L'Unione Sarda Siena, tre ladre arrestate per tentati furti nelle case di Poggibonsi. Una ha solo 15 anni

Ladre scoperte in provincia di Siena. Tre donne, una minorenne, tutte dell’est Europa, sono state arrestate dalla polizia: gli agenti le hanno sorprese in flagranza di tentato furto in abitazione. La ...

Ladre seriali finiscono in manette

di Marco Brogi Una banda tutta al femminile, tra cui una 15enne, specializzata in furti nelle abitazioni. Si tratta di tre donne dell’Est Europa che nel giro di pochi minuti a Poggibonsi hanno tentato ...

