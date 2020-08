Ancora Amazon Music Unlimited gratis per 90 giorni: chi può ottenerli (Di giovedì 20 agosto 2020) Ritorna la promozione che permette di approfittare di 3 mesi di prova gratuita di Amazon Music Unlimited: chi non ha mai utilizzato il servizio di streaming Musicale nella forma più completa disponibile potrà godere di ben 90 giorni di impiego senza nulla a pretendere, nella speranza che la piattaforma ed i suoi contenuti piacciano e che l'utente alla fine decida di rinnovare l'abbonamento, che ricordiamo avere un costo di 9,99 euro al mese. L'iniziativa promozionale è valida fino al 27 settembre, e, come vi dicevamo, non si rivolge a tutti i nuovi clienti, ma solo a quanti hanno ricevuto l'invito per corrispondenza. Una volta ricevuta l'offerta, l'utente non dovrà fare altro che effettuare l'accesso con il proprio account, cliccare su 'Utilizza il codice sconto' e ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Ancora Amazon Ancora Amazon Music Unlimited gratis per 90 giorni: chi può ottenerli OptiMagazine I più ricchi si arricchiscono ancora di più dopo il Covid: la classifica

Pochi giorni fa, sul sito dell’Institute for Policy Studies, è apparso un resoconto che ha dell’inquietante: il patrimonio combinato dei 12 miliardari americani ...

Cuffie wireless Beats Solo Pro in sconto di oltre 90 euro!

Le cuffie wireless Beats Solo Pro sono in offerta per un periodo di tempo limitato su Amazon, rappresentando l’occasione ideale per gli appassionati di musica e, perché no, anche per i gaming che foss ...

