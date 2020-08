Anche Andrea Petagna è risultato positivo al test Covid (Di giovedì 20 agosto 2020) L’allarme contagi torna a colpire la Serie A. Dopo il caso del portiere della Roma, Antonio Mirante – che ha annunciato la sua infezione ieri attraverso un video pubblicato sulle sue Instagram Stories -, questa mattina sono arrivate altre due notizie. La prima riguarda Andrea Petagna, attaccante di proprietà del Napoli che ha disputato le ultime due stagioni con la maglia della Spal (ora retrocessa). L’altro riguarda la cadetteria: un giocatore del Brescia, di cui non è stata diffusa l’identità, è risultato positivo al test Covid. LEGGI Anche > Antonio Mirante, portiere della Roma, positivo al test Covid A comunicare la positività ai ... Leggi su giornalettismo

