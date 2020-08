Altro caso di Coronavirus nel calcio italiano: positivo un giocatore del Brescia rientrato dalla Sardegna (Di giovedì 20 agosto 2020) C’è un caso di positività al Coronavirus in casa Brescia. Si tratta di un calciatore appena rientrato da una vacanza in Sardegna, dove nei giorni scorsi è stato in contatto con altri elementi della rosa delle Rondinelle. Tutti gli altri giocatori si sottoporranno a tampone nelle prossime ore. Non è stata rivelata l’identità del positivo. Riapertura stadi, Ricciardi pessimista: “Con questi numeri non possiamo…” Notizie del giorno – Licenziato allenatore per insulti razzisti, il Covid “minaccia” A e Champions, una squadra è decimataL'articolo calcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Altro caso Violenza di genere, scoppia un altro caso LA NAZIONE Barcellona, Messi ancora non dice sì. L’Inter spera, ma Bartomeu pronto a tutto per tenerlo

In uno dei momenti più difficili nella storia del Barcellona, dopo l’umiliante 8-2 che lo ha cancellato dalla Champions, Bartomeu cerca una via d’uscita gettandosi tra le braccia di Messi. «È ancora i ...

Sindaco di Arzachena risponde a Briatore: "Sembrava la parodia di Crozza"

Dopo la chiusura anticipata del Billionaire, l'imprenditore ha accusato il primo cittadino del Comune sardo. Immediata la risposta: "L'ordinanza serve a tutelare la salute, soprattutto di quelli più a ...

