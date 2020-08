Alta tensione Bielorussia. L'Europa sanziona Minsk. "Elezioni da annullare" (Di giovedì 20 agosto 2020) Roberto Fabbri Accolte le richieste degli oppositori al regime Lukashenko invia le truppe al confine lituano Un'Europa solitamente balbettante o divisa ha ritrovato l'unità per rispondere con una voce sola al vergognoso spettacolo di un dittatore europeo che usa la frode e la violenza per conservare il potere. Al termine del Consiglio Europeo straordinario convocato per affrontare la situazione in Bielorussia, il presidente Charles Michel ha annunciato che i Ventisette hanno deciso di comune accordo di non riconoscere i risultati ufficiali delle Elezioni presidenziali dello scorso 9 agosto, che avevano confermato per la sesta volta consecutiva il padre-padrone del Paese Aleksandr Lukashenko. Non solo: Michel ha chiarito che l'Europa applicherà sanzioni personali nei confronti di «un numero ... Leggi su ilgiornale

Claudio38748087 : @EsercitoCrucian Fanculo questi spagnoli ! è in'accettabile una cosa del genere ! costruiscono un muro senza manco… - Borghi_Tv : @Castruccio64 Serve troppa manodopera Con l'alta tensione basta un interuttore #GrigliarneUnoPerEducarne100 ?? ?? ?? ?? ?? - retrouvailhes : @flowerforhaz io mi metto a ballare con la musica alta, se mi capita durante il giorno, oppure mi alleno. mi permet… - IlariaDS85 : RT @Annaelegalita: @fattoquotidiano Fanno bene,io ci aggiungerei l alta tensione,non si entra in casa d altri senza permesso! - kp5ranca : Questi sono chiaramente momenti di alta tensione e questa se ne esce con un’intervista su Apple Music ma che oh -

Ultime Notizie dalla rete : Alta tensione Alta tensione Bielorussia. L'Europa sanziona Minsk. "Elezioni da annullare" il Giornale Dj morta. «Al 99% sono i resti di Gioele». L'ipotesi è omicidio-suicidio

Le speranze di ritrovare vivo il piccolo Gioele si sono spente ieri mattina. A 16 giorni dalla sua scomparsa. I resti del bambino, orrendamente mutilati dagli animali selvatici, erano tra i rovi, a po ...

Gioele, manca solo la verità. Per la procura la mamma potrebbe averlo seppellito

DALL’INVIATO A CARONIA (MESSINA). Alle 8 di mattina due vigili del fuoco stavano facendo delle riprese sul greto del torrente Furiano. «Avanti, più a destra, ancora un po’» diceva uno, guardando nello ...

Le speranze di ritrovare vivo il piccolo Gioele si sono spente ieri mattina. A 16 giorni dalla sua scomparsa. I resti del bambino, orrendamente mutilati dagli animali selvatici, erano tra i rovi, a po ...DALL’INVIATO A CARONIA (MESSINA). Alle 8 di mattina due vigili del fuoco stavano facendo delle riprese sul greto del torrente Furiano. «Avanti, più a destra, ancora un po’» diceva uno, guardando nello ...