Allerta meteo della Protezione civile: Campania, ondate di calore da domani fino a domenica prossima (Di giovedì 20 agosto 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per ondate di calore. Dalle 12 di domani, venerdì 21 agosto, e fino alle 10 di domenica 23 agosto, potranno verificarsi condizioni di criticità con le temperature massime superiori ai valori medi stagionali di 4-5 gradi associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione. La Protezione civile della Campania raccomanda alle autorità competenti di prestare attenzione alle fasce fragili della ... Leggi su ildenaro

