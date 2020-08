Alleanze M5S-Pd, Di Maio: “Da Conte parole legittime. E’ opportuno investire ogni energia per trovare degli accordi laddove sia possibile” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Mancano poche ore alla presentazione delle liste e ritengo sia opportuno investire ogni energia per trovare degli accordi laddove sia possibile. L’ascolto dei territori, come ho ribadito in più occasioni, resta la priorità”. E’ quanto ha detto, a proposito al dibattito sulle Alleanze elettorali tra M5S e Pd, il ministro degli Esteri ed esponente M5S, Luigi Di Maio. “Il presidente Conte – ha aggiunto -, a mio avviso, ieri ha espresso un concetto più che legittimo, sottolineando l’importanza di ascoltare i territori, ma tutti siamo consapevoli che per governare bene l’Italia ci sia bisogno di amministratori responsabili ... Leggi su lanotiziagiornale

