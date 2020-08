Allarme di Ricciardi su scuola ed elezioni, poi corregge "Parlavo di altri paesi" (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - "Se la circolazione del virus riaumenta ci troveremo nelle condizioni in cui sono messe a rischio" sia la riapertura delle scuole il 14 settembre sia le votazioni fissate per il 20 e 21 settembre. Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, ospite ad Agora' su Rai 3. "Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata - ha spiegato - da noi si e' rialzata poco ma in altri paesi, come la Spagna e la Croazia, si e' rialzata moltissimo. Ecco, in quei paesi oggi non si potrebbe votare. In Italia ancora siì. "E a maggior ragione - ha proseguito - si potrà votare se tutte le fasce di eta', specie quella tra i 20 e i 40 anni, rimodificano positivamente i propri comportamenti. Se questo viene fatto sicuramente si potrà riprendere ... Leggi su agi

fanpage : 'Sono a rischio scuole ed elezioni' Ricciardi lancia l'allarme - Open_gol : L’allarme di Ricciardi sull’aumento dei contagi: «A rischio non solo la scuola, ma anche le elezioni» - Agenzia_Italia : Allarme di Ricciardi su scuola ed elezioni, poi corregge 'Parlavo di altri paesi' - infoitinterno : Serie A | L’allarme di Ricciardi: “Impossibile riaprire gli stadi” - isNews_it : Coronavirus, l’allarme di Ricciardi: 'Ripartenza scuola e voto a rischio' - -