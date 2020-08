Allarme coronavirus in Serie A: almeno 5 contagiati, che succede adesso? (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono almeno 5 i giocatori di Serie A positivi al coronavirus. Quali sono le conseguenze sul campionato? Nelle ultime ore sono almeno 5 i giocatori di squadre di Serie A risultati positivi al coronavirus. Andrea Petagna, attaccante acquistato a Gennaio dal Napoli ma in prestito alla SPAL fino alla fine della stagione, ha comunicato di essere positivo ma asintomatico. La società ha pubblicato una nota stampa in cui dice che il giocatore è in isolamento e tornerà ad allenarsi solo se il secondo tampone di controllo sarà negativo. Anche la Roma deve fare i conti con un giocatore contagiato: si tratta del portiere Antonio Mirante. Nel Cagliari si contano 3 giocatori positivi, 2 invece nella rosa del Torino. Il Sassuolo infine ha comunicato che Jeremie Boga, ... Leggi su bloglive

Agenzia_Ansa : Allarme in #Spagna e #Germania, nuovi #record di #casi. Nel mondo oltre 22 milioni di #contagi e 780mila morti dal… - fanpage : 'Sono a rischio scuole ed elezioni' Ricciardi lancia l'allarme - Agenzia_Italia : Allarme di Ricciardi su scuola ed elezioni, poi corregge 'Parlavo di altri paesi' - cmdotcom : #Coronavirus, ondata di contagi tra i calciatori: allarme per l’inizio della #SerieA - Frances31178873 : RT @GeMa7799: L'allarme dei poliziotti: 'Non possiamo fermare i migranti infetti che scappano'....CONTEEEEEEEE....!!! -

