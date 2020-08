Alitalia e il biglietto ‘fantasma’: acquista un volo…che non esiste, disavventura per un passeggero a Malta che voleva tornare in Italia (Di giovedì 20 agosto 2020) Brutta disavventura per un passeggero AlItalia, che ha deciso di rivolgersi all’associazione Codici per far valere i propri diritti. Lo scorso 9 agosto si è presentato all’aeroporto di Malta per imbarcarsi su un volo per Olbia con scalo a Roma Fiumicino, con biglietto acquistato il 9 luglio e correttamente emesso. “Sul tabellone delle partenze però non c’era traccia del volo – affermano Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, ed Ivan Marinelli, Presidente di Aeci – ed all’Info Point gli è stato riferito che non esisteva. In aeroporto non c’era nessun addetto AlItalia, i tentativi di mettersi in contatto con il servizio assistenza sono stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta

