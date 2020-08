Alexei Navalny ricoverato in terapia intensiva, la portavoce dell’oppositore di Putin: «È stato avvelenato» (Di giovedì 20 agosto 2020) Sarebbe stato avvelenato il leader dell’opposizione in Russia Alexei Navalny, che si trova ricoverato in terapia intensiva e sarebbe incosciente, secondo la sua portavoce Kira Yarmysh. L’attivista oppositore di Vladimir Putin stava rientrando a Mosca dalla Siberia, quando il suo aereo ha dovuto fare un atterraggio di emergenza dopo che si è sentito male. Su Twitter Yarmysh dice chiaramente: «Alexei ha un avvelenamento tossico». Il malore sarebbe cominciato dopo che Navalny ha bevuto un po’ di tè a bordo dell’aereo. August 20, 2020 «Pensiamo che Alexei sia stato avvelenato con qualcosa ... Leggi su open.online

