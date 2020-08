Alexei Navalny: chi è il politico ricoverato per presunto avvelenamento (Di giovedì 20 agosto 2020) Alexei Navalny: chi è il politico ricoverato per presunto avvelenamento Dissidente, politico, attivista e blogger in Russia: Alexei Navalny, leader dell’opposizione, non ha mai risparmiato attacchi a Vladimir Putin e ne ha pagato, fisicamente, le conseguenze. Non solo nella giornata di oggi, visto che è stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver bevuto del tè caldo che si presume essere stato avvelenato, ma anche qualche anno fa fu vittima di una brutta aggressione. Alexei Navalny è in coma: ecco perché Alexei Navalny è ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di ... Leggi su termometropolitico

