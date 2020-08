Alexei Navalny, avvelenato l’oppositore di Putin. La Germania offre cure a asilo politico alla famiglia (Di giovedì 20 agosto 2020) I medici dell’ospedale di Omsk dove è stato ricoverato Alexei Navalny «stanno lottando per salvargli la vita». A comunicarlo è la portavoce dello stesso attivista politico Kira Yarmysh, e vicedirettrice del nosocomio Anatoly Kalinichenko. Un funzionario del ministero della Salute ha detto che il 44enne è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono al momento «stabili». L’uomo è stato avvelenato attraverso una tazza di tè. Per provare a salvare Navalny, al momento in coma, potrebbe decollare dalla Germania un aereo-ambulanza intorno alla mezzanotte di oggi, 20 agosto. Il tentativo, stando quanto dichiarato dalla ong tedesca Cinema for Peace che ha organizzato il ... Leggi su open.online

