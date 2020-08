Alex Sandro Juventus, addio in vista? C’è un club inglese alla finestra (Di giovedì 20 agosto 2020) Alex Sandro Juventus – La Juventus adesso avrebbe le idee chiare: vendere per fare cassa e regalare innesti di prima qualità al neo-tecnico bianconero Andrea Pirlo. Tra i possibili partenti ci sarebbe Alex Sandro: il terzino carioca potrebbe lasciare la Continassa in vista della prossima stagione. Su di lui una squadra della Premier. Alex Sandro Juve: c’è il City sulle sue tracce Pep Guardiola, reduce dall’eliminazione in Champions contro il Lione, ha chiesto al Manchester City un esterno sinistro da inserire in rosa e Alex Sandro sembrerebbe corrispondere all’identikit tracciato dal club inglese. I Citizens hanno chiesto ... Leggi su juvedipendenza

tuttosport : #Paratici a Londra incontra i #Wolves: Jimenez-Alex Sandro ?? - forumJuventus : GdS: 'Tentazione United per Douglas e Berna: i dubbi di Solskjaer sugli infortuni dell’ala brasiliana. Il City cerc… - forumJuventus : Missione a Londra oggi per Paratici: L’obbiettivo è scandagliare le offerte per i giocatori sul mercato, da Dougl… - iojuventino : A oggi, la prima sarebbe questa: Tek; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Arthur, Rabiot; Cuadrado, D… - FrancescaG1033 : RT @AganKureAKAcSen: Minkia se mi vendono Alex Sandro e Douglas Costa nella stessa sessione Potrei seriamente aprire lo spumante buono -