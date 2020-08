Alberto Urso presenta la sorella maggiore Ramona. Voce e bellezza di famiglia (Di giovedì 20 agosto 2020) Alberto Urso ha esordito di fronte al pubblico italiano nel 2010, partecipando al talent show Ti lascio una canzone, dove ha dimostrato per la prima volta le sue impressionanti qualità. La celebre Voce ha studiato presso il Conservatorio di Messina per poi laurearsi in canto lirico al conservatorio di Matera. Oltre a quello canoro il suo talento si estende a quello di musicista, suonando perfettamente pianoforte, sax e batteria. Una volta cresciuto, il ragazzo è tornato a far scalpore nella 18esima edizione di Amici. Il giovane ha intascato la vittoria nel programma, dando inizio alla sua carriera artistica. Fresco di disco d’oro grazie all’album Solo, Alberto Urso è tornato al talent di Maria de Filippi, come coach della squadra blu. In poche parole, il giovane ha ... Leggi su tuttivip

WebradioFinance : Ora in onda ALBERTO URSO - Quando quando quando (feat. J-Ax) su Webradio Finance - MauroCioffari : Domenica 23 agosto 2020 ore 21.30 @ L'Aquila 726° Perdonanza Celestiniana. Concerto di @LoredanaBerte, Fausto Leali… - WebradioFinance : Ora in onda Alberto Urso - Accanto a te su Webradio Finance - RadioNovesei96 : Now Playing: Alberto Urso - Quando Quando Quando (feat. J-AX)#Solo Quelle che Suonano Bene! - Radio_Manbassa : ALBERTO URSO feat. J AX - Quando Quando Quando -