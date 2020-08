Albano e Loredana Lecciso, movimenti strani a Cellino San Marco, chi è arrivato nella tenuta e perché, l’ipotesi più accreditata (Di giovedì 20 agosto 2020) Albano e Loredana Lecciso, dopo aver trascorso il lockdown insieme a Cellino San Marco, si sono riavvicinati tantissimo a dispetto di tutte le voci che li vorrebbero sempre in crisi e di un Albano perennemente indeciso tra la moglie Romina Power e la compagna Loredana Lecciso. La tenuta di Albano è così grande che Romina Power e Yari , pur non volendo in alcun modo entrare a contatto con Loredana Lecciso con la quale non c’è mai stato un buon rapporto, riescono comunque a vivere a Cellino San Marco pur non incontrandosi mai. Si sa da tempo che Yari Carrisi non sopporta Loredana ... Leggi su baritalianews

