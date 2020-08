Al lavoro con… il metereologo Luca Mercalli (Di giovedì 20 agosto 2020) Luca Mercalli, climatologo. Climatologo, ricercatore, divulgatore scientifico, scrittore, Luca Mercalli (Torino, 1966) è presidente della Società Meteorologica Italiana, docente di comunicazione ambientale all’Università di Torino e direttore di Nimbus, rivista di climatologia e glaciologia da lui stesso fondata nel 1993. È editorialista per Il Fatto Quotidiano e personaggio televisivo noto per la conduzione del programma Scala Mercalli oltre alle apparizioni in trasmissioni quali TGMontagne e Che tempo che fa. ore 7.30 Il primo gesto della giornata è scontato «Guardare il cielo per vedere che tempo fa e verificare le previsioni del giorno prima». Poi, una tazza ... Leggi su iodonna

