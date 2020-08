Al Bano e Loredana Lecciso Verso il Matrimonio! I figli di Romina Tuonano Contro! (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo il riavvicinamento negli scorsi mesi, gli ultimi rumors vedrebbero la coppia formata da Al Bano e Loredana Lecciso pronta al matrimonio. Ma ci sarebbe un grandissimo ostacolo da superare, quale? I figli nati dalla precedente relazione di Carrisi con Romina Power sembrano disapprovare totalmente tali nozze. Ecco tutti i dettagli. L’eterno triangolo amoroso formato da Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso continua imperterrito ad essere al centro del gossip. Le ultime indiscrezioni di qualche giorno fa vedrebbero addirittura molto vicine le possibili nozze tra il cantante di Cellino e la showgirl pugliese. Insomma tutto è pronto per il matrimonio tra Al Bano Carrisi e Loredana ... Leggi su gossipnews.tv

Al Bano, lo schiaffo della figlia Jasmine Carrisi lo lascia senza parole. Le parole della giovane non fanno di certo piacere al cantante. Come riporta anche oggi il Settimanale Nuovo in realtà la fig ...Il gossip intorno ad Albano Carrisi e Loredana Lecciso, dopo il riavvicinamento avvenuto qualche mese fa, diventa bollente e le voci di un probabile matrimonio fra i due si fanno sempre più insistenti ...