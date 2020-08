Agustina, il lato B è da urlo: Lady Lautaro fa impazzire i fan (FOTO HOT) (Di giovedì 20 agosto 2020) Agustina Gandolfo si gode il mare, mentre il compagno Lautaro Martinez tra poche ore scenderà in campo per la finale di Europa League contro il Siviglia. L’argentino è risultato decisivo nella semifinale contro lo Shakthar e ora è pronto a fare lo stesso nella sfida che vale il titolo. Agustina è in dolce attesa e sta passando questi giorni nella bellissima Sardegna dove il mare si nota più limpido che mai. Di seguito il post. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agustina (@agus.gandolfo) in data: 20 Ago 2020 alle ore 8:16 PDT Leggi su sportface

