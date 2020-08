Agrumi infetti: da gennaio ad oggi 7 intercettazioni al Porto di Livorno (Di giovedì 20 agosto 2020) Sette intercettazioni di Agrumi infetti da gennaio ad oggi al Porto di Livorno. A comunicarlo è il Servizio Fitosanitario regionale che prosegue la sua costante attività di ispezione tesa ad evitare il rischio/pericolo di introduzione di organismi nocivi per le piante nel territorio dell’Unione Europea e minacciare gravemente il patrimonio agricolo ed ambientale toscano e nazionale. Attività mai interrotta neppure durante l’emergenza sanitaria da Covid. Sette intercettazioni che hanno riguardato la cosiddetta ‘macchia nera degli Agrumi’ e ‘il cancro batterico degli Agrumi’, gli organismi nocivi più frequentemente individuati: una loro accidentale ... Leggi su laprimapagina

Thepissedcat : Agrumi infetti, 7 intercettazioni porto Livorno - gaiagioiared : RT @Teresat14547770: Agrumi infetti da Sud America e Cina, 7 casi intercettati prima dell'ingresso in Italia - emmeti18 : RT @Teresat14547770: Agrumi infetti da Sud America e Cina, 7 casi intercettati prima dell'ingresso in Italia - avvmacellaro : RT @Teresat14547770: Agrumi infetti da Sud America e Cina, 7 casi intercettati prima dell'ingresso in Italia - silvia40788958 : RT @Teresat14547770: Agrumi infetti da Sud America e Cina, 7 casi intercettati prima dell'ingresso in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Agrumi infetti Agrumi: stop dall’Ue all’importazione dall’Argentina, rischio “macchia nera” dissapore Agrumi infetti intercettati nel porto di Livorno. E' la settima intercettazione dall'inizio dell'anno - Livornopress - notizie livorno

Al porto di Livorno (insieme a quello di Genova) arrivano gli agrumi sudamericani e del Sud Africa per tutta l’Italia e mezza Europa. - viene sottolinea dai responsabili del Servizio Fitosanitario Reg ...

Agrumi infetti fermati al porto: è allarme

Fermati carichi di agrumi infetti al porto. Al porto di Livorno (insieme a quello di Genova) arrivano gli agrumi sudamericani e del Sud Africa per tutta l’Italia e mezza Europa. Il Servizio Fitosanita ...

Al porto di Livorno (insieme a quello di Genova) arrivano gli agrumi sudamericani e del Sud Africa per tutta l’Italia e mezza Europa. - viene sottolinea dai responsabili del Servizio Fitosanitario Reg ...Fermati carichi di agrumi infetti al porto. Al porto di Livorno (insieme a quello di Genova) arrivano gli agrumi sudamericani e del Sud Africa per tutta l’Italia e mezza Europa. Il Servizio Fitosanita ...