Aeronautica Militare: i caccia Eurofighter della difesa aerea intercettano un velivolo civile non identificato (Di giovedì 20 agosto 2020) Nella tarda mattinata di oggi, un caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto, già in volo per una missione di addestramento, è intervenuto per verificare una traccia radar non identificata di un aereo in volo tra il Lazio e la Toscana. L’ordine di rimodulazione della missione da addestrativa a reale è stato dato dall’IT-AOC, articolazione del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) responsabile della sorveglianza e del controllo dello spazio aereo nazionale. Una volta raggiunto all’altezza di Civitavecchia l’aereo civile, un Cessna 152 di nazionalità tedesca, grazie alle coordinate e alle informazioni fornite dal personale “guida caccia” a terra, è stata effettuata la prevista procedura di ... Leggi su meteoweb.eu

Nuova Delhi, 20 ago 10:23 - (Agenzia Nova) - È in programma oggi un’altra riunione del Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento India-Cina sugli affari di confine (Wmcc) sul disimpegno mi ...

Ok al rientro della capsula con frammenti di un asteroide

Via libera all'agenzia spaziale giapponese Jaxa per il rientro a Terra dei campioni prelevati dall'asteroide Ryugu. Il governo australiano ha autorizzato il rientro della capsula della missione Hayabu ...

