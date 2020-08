Adriana Volpe asfalta Serena Enardu | Duro attacco in diretta tv (Di giovedì 20 agosto 2020) Uno scontro tra ex coinquiline del Grande Fratello Vip: Adriana Volpe asfalta Serena Enardu durante la puntata in diretta di ‘Ogni Mattina’. La ex gieffina ha voluto commentare il polverone che ha travolto la influencer sarda: Adriana Volpe asfalta Serena Enardu in diretta e punta il dito contro la ‘svastica’ spuntata su una torta di … L'articolo Adriana Volpe asfalta Serena Enardu Duro attacco in diretta tv proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Italia_Notizie : 'La svista è una cosa, la svastica è un'altra'. Adriana Volpe fulmina Serena - GHERARDIMAURO1 : RT @ilgiornale: La conduttrice Adriana Volpe ha commentato il caso torta svastica che ha visto al centro la influencer Serena Enardu ritene… - ilgiornale : La conduttrice Adriana Volpe ha commentato il caso torta svastica che ha visto al centro la influencer Serena Enard… - nonhoniente00 : RT @carotelevip: #OgniMattina ogni volta che appare Adriana Volpe cambio canale. - darveyfeels_ : Simona Izzo in collegamento a #OgniMattina con Adriana Volpe perché era il momento che lenvere vincitrici del GFVIP… -