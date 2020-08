Accordo Enel-Intesa Sanpaolo per il supporto alle Pmi fornitrici (Di giovedì 20 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – Enel e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto, nell'ambito del Programma Sviluppo Filiere di Intesa Sanpaolo e del Supplier Development Program di Enel, un Accordo di collaborazione per l'accesso al credito delle aziende fornitrici del Gruppo. L'Accordo si pone l'obiettivo di supportare le Pmi della filiera Enel e di facilitarne l'accesso al credito in modo da permettere loro di avviare percorsi di crescita e di sviluppo sostenibile. Le aziende di filiera potranno così attivare processi di evoluzione in ottica ESG, con particolare attenzione alle tematiche ambientali e alla transizione verso modelli di Circular Economy. La collaborazione che favorirà in questa fase ... Leggi su liberoquotidiano

