"Abbiamo un patrimonio artistico immenso e investimenti scarsi". Lo sfogo di Angela Vettese (Di giovedì 20 agosto 2020) “La contezza del valore del patrimonio artistico italiano? C’è, mancano dirigenze dinamiche che non dormano sugli allori di quello che custodiamo. Gli staff sono spesso piccolissimi, i budget bassi, le relazioni internazionali non favorite come si potrebbe”. A parlare all’HuffPost è Angela Vettese - una delle maggiori curatrici d’arte contemporanea, critica e direttrice di musei del nostro Paese -, che aggiunge: “Difficile distribuire responsabilità ma certo, continuando a dire che Abbiamo un patrimonio immenso, poco a poco stiamo erodendone la visibilità per scarsità di investimenti”.Direttrice di musei come la Galleria Civica di Modena e poi Assessore ... Leggi su huffingtonpost

Cattaneo lascia la Tamaro SA. "C'è un po' di nostalgia ma adesso c'è un patrimonio di un valore inestimabile che rimarrà per l'eternità"

Dopo quelle dalla City Carburoil, nuove dimissioni per il Consigliere Nazionale liberale, che sedeva nel CdA da 22 anni e ne era presidente da 18 RIVERA – È rivoluzione nella vita lavorativa di Rocco ...

