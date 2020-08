A Malpensa tamponi solo ai lombardi (Di giovedì 20 agosto 2020) I passeggeri che rientrano a Malpensa da luoghi considerate a rischio come Malta, Grecia, Spagna o Croazia non possono fare il test del tampone in quanto non residenti in lombardia. La limitazione dei test ai soli cittadini locali, ha spiegato oggi La Stampa, arriva dall’Ats Insubria, l’agenzia di tutela della Salute nella fetta di lombardia in cui si trova l’aeroporto, con una nota che continua così: «Per i passeggeri in transito, residenti o diretti in altre località fuori regione e per i cittadini lombardi impossibilitati a effettuare il tampone in aeroporto, vige l’obbligo di rivolgersi all’Asl/Ats di competenza territoriale della destinazione finale». E infatti oggi, racconta l’agenzia di stampa ANSA, alcuni passeggeri in coda all’aeroporto di ... Leggi su nextquotidiano

