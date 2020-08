A Bibbiano forse abbiamo esagerato (Di giovedì 20 agosto 2020) “forse abbiamo esagerato nel generalizzare fatti specifici attribuendoli a tutto il Pd”. Così parlò Vito Crimi a proposito dell’accusa che il M5s rivolse al Pd, definendolo “il partito di Bibbiano” e intendendo con questo dire che il Pd è “quel partito che in Emilia-Romagna toglieva alle famiglie i Leggi su ilfoglio

LucaBizzarri : Vito Crimi che senza ridere, rimanendo serio, riesce a dire “su Bibbiano forse abbiamo esagerato” andrebbe studiato nelle scuole. - lucasofri : Vito Crimi dice che forse su Bibbiano il M5S ha «esagerato» - ilpost : Vito Crimi dice che forse su Bibbiano il M5S ha «esagerato» - Mirko04129539 : RT @LucaBizzarri: Vito Crimi che senza ridere, rimanendo serio, riesce a dire “su Bibbiano forse abbiamo esagerato” andrebbe studiato nelle… - maurizio_staff : RT. @AndreaMarcucci: 'È evidente che le parole di #Crimi su #Bibbiano non bastano. Quel ‘forse abbiamo esagerato’… -

Ultime Notizie dalla rete : Bibbiano forse

ROMA Vito Crimi, secondo il premier, se Pd e M5S non si alleassero nelle Regionali «si sprecherebbe una grande occasione». «Non si tratta di sprecare un’occasione, perché non c’è, altrimenti l’avremmo ...Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera che forse il suo partito ha esagerato con le critiche al Partito Democratico per il caso dei presu ...