470 in quarantena nel villaggio, già 26 positivi al Covid. Incubo vacanza in Sardegna. Tra loro un vip: “Non ci dicono niente” (Di giovedì 20 agosto 2020) Focolaio di Coronavirus a Santo Stefano, un’isola dell’arcipelago di La Maddalena nella Sardegna nord-orientale. A far blindare pochi giorni fa i tre km della piccola isola in cui sorge un solo Resort, il ricovero a Sassari di uno dei lavoratori stagionali della struttura, un pianista di 60 anni romano. In mezzo agli ospiti del villaggio Valtour e allo staf della struttura, è rimasto incastrato sull’isola anche Marco Passiglia, comico, musicista e cantante romano. Passiglia era a Santo Stefano per esibirsi con il suo spettacolo ‘Non ci resta che ridere’. Il sindaco di La Maddalena, Luca Montella, attraverso il suo profilo Facebook, questa mattina ha riferito importanti aggiornamenti: “Per dovere vengo ad informarvi che, in attesa che vengano processati gli ultimi 24 tamponi (per i quali è sorto un ... Leggi su caffeinamagazine

