40 anni fa, Messner conquistò l’Everest da solo: «Mai così vicino al confine tra l’aldilà e questo mondo» (Di giovedì 20 agosto 2020) Il 20 agosto 1980 Reinhold Messner compie una delle imprese più sensazionali della storia dell’alpinismo. Conquista, da solo e senza ossigeno né corde, la vetta dell’Everest. Un’impresa che la Faz celebra con uno splendido articolo in cui vengono ripresi più brani del libro con cui Messner racconta la sua fatica: “Everest solo – Orizzonti di ghiaccio”. Il quotidiano tedesco ricorda la conferenza stampa che l’alpinista altoatesino tenne all’aeroporto di Monaco-Riem. “Non sono mai arrivato così vicino al confine, al confine tra questo mondo e l’aldilà, tra me e gli altri”, scrisse in seguito nel libro “The Glass Horizon”. ... Leggi su ilnapolista

bloggoloblog : Due anni prima aveva già compiuto l'impresa con Peter Habler, ma era stato accusato di aver utilizzato minibombole… - napolista : 40 anni fa, Messner conquistò l’Everest da solo: «Mai così vicino al confine tra l’aldilà e questo mondo» La Faz l… - RiksRedGuard : RT @Beppeley: Scalando l'#Everest da solo e senza ossigeno, 40 anni fa Reinhold #Messner compì un'impresa alpinistica leggendaria https://… - serpilloc : RT @Beppeley: Scalando l'#Everest da solo e senza ossigeno, 40 anni fa Reinhold #Messner compì un'impresa alpinistica leggendaria https://… - lauragilli65 : RT @Beppeley: Scalando l'#Everest da solo e senza ossigeno, 40 anni fa Reinhold #Messner compì un'impresa alpinistica leggendaria https://… -

Ultime Notizie dalla rete : anni Messner 20 agosto 1980, la solitudine assoluta di Reinhold Messner Montagna.tv I fumettisti ospiti del Passaggi Festival di Fano

Filippo Scòzzari, Gianluca Costantini, Claudia Palmarucci, Michele Petrucci, Antonio Pronostico e Fulvio Risuleo nella sezione di graphic novel della manifestazione che si tiene a Fano (PU) dal 26 al ...

Il maestro del fumetto Filippo Scòzzari a Passaggi Festival

Fano (PU) – È uno dei più grandi per fama, grandezza e importanza sulla scena italiana ed europea. Un artista che ha rotto gli schemi, ha scompigliato e scompaginato, un maestro del suo genere che ha ...

Filippo Scòzzari, Gianluca Costantini, Claudia Palmarucci, Michele Petrucci, Antonio Pronostico e Fulvio Risuleo nella sezione di graphic novel della manifestazione che si tiene a Fano (PU) dal 26 al ...Fano (PU) – È uno dei più grandi per fama, grandezza e importanza sulla scena italiana ed europea. Un artista che ha rotto gli schemi, ha scompigliato e scompaginato, un maestro del suo genere che ha ...