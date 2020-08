26 positivi alla Maddalena, turisti bloccati lasciano resort (Di giovedì 20 agosto 2020) SASSARI (ITALPRESS) – Dopo l’esito dei 475 tamponi effettuati nel villaggio vacanze dell’isola di Santo Stefano (La Maddalena), che hanno evidenziato 26 casi di positività (un solo turista), l’Unità di crisi ha dato l’ok allo spostamento per i negativi al test, con le prime persone che si sono imbarcate già questa mattina per Palau. A tutti quelli che si trovavano all’interno del resort è stato applicato il tracciamento degli spostamenti e l’analisi dei contatti avvenuti. Una volta accertato il mancato contatto con persone positive e l’estraneità al Covid-19, le persone negative hanno ricevuto l’ok per abbandonare la struttura. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

