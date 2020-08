10 anni, stuprata dallo zio da quando ne aveva 6 e incinta: guerra tra abortisti e pro life (Di giovedì 20 agosto 2020) Una bambina di 10 anni, rimasta incinta dopo essere stata stuprata da uno zio da quando aveva 6 anni, è riuscita ad abortire. Polemiche. Era al quinto mese di gravidanza, ben oltre la soglia consentita per potere abortire. Il problema è che lei, a 10 anni, non sapeva di essere incinta. Se ne è accorta soltanto dopo essere corsa in ospedale perché aveva dei forti dolori al ventre. Poi l’odissea. 1800 km per riuscire a trovare un medico non obiettore che la facesse abortire. Si riaccendono le polemiche quasi mai sopite tra abortisti e pro life. Ma la bambina di 10 anni era incinta perché ... Leggi su chenews

LauShot77 : RT @adrianobusolin: CAPISCO IL DRAMMA MA A 40 ANNI ANDARE A CASA DEL TUNISINO AL PRIMO INCONTRO.......Il drammatico racconto della donna st… - ferdina75517193 : RT @adrianobusolin: CAPISCO IL DRAMMA MA A 40 ANNI ANDARE A CASA DEL TUNISINO AL PRIMO INCONTRO.......Il drammatico racconto della donna st… - Amerigo_Rogas : RT @adrianobusolin: CAPISCO IL DRAMMA MA A 40 ANNI ANDARE A CASA DEL TUNISINO AL PRIMO INCONTRO.......Il drammatico racconto della donna st… - Mania48Mania53 : RT @adrianobusolin: CAPISCO IL DRAMMA MA A 40 ANNI ANDARE A CASA DEL TUNISINO AL PRIMO INCONTRO.......Il drammatico racconto della donna st… - marinam49570553 : RT @adrianobusolin: CAPISCO IL DRAMMA MA A 40 ANNI ANDARE A CASA DEL TUNISINO AL PRIMO INCONTRO.......Il drammatico racconto della donna st… -