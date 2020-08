Zaniolo punto fermo della nuova Roma. E festeggia il milione con Fedez (Di mercoledì 19 agosto 2020) Roma - Si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna , prima di tornare a Trigoria e cominciare la nuova stagione. Nicolò Zaniolo scalpita, non vede l'ora di mettersi definitivamente alle ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Zaniolo punto fermo della nuova #Roma. E festeggia il milione con Fedez: Il talento è al centro del nuovo progetto.… - salvione : Zaniolo punto fermo della nuova Roma. E festeggia il milione con Fedez - XXXnewssSoccer : @romacapoccia65 @Yazid78Diego @OfficialASRoma Ma ho parlato di Roma? Ho detto solo che la Juve vuole cacciare i sol… - marcohilo : @selfcontrolroma Guarda, da quando c'è il girone unico neanche troppo. Gente che ha fatto bene in primavera tipo Ba… - JantasOO : @PaolaDiCaro A me preoccupano più che altro i costi dei cartellini per alcuni. Però boh vediamo, secondo me arriver… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo punto Zaniolo punto fermo della nuova Roma. E festeggia il milione con Fedez Corriere dello Sport.it Zaniolo punto fermo della nuova Roma. E festeggia il milione con Fedez

Del resto, Nicolò in questo momento è una pepita d’oro. La sua maglia è sempre la più venduta, c’è la fila per le pubblicità con il suo volto, e il suo nome è ormai conosciuto in tutto il mondo. Grazi ...

FANTARACCONTI - Avevo detto al mio socio 'abbiamo già vinto'. Così è stato: triplete!

In difesa puntiamo sulla solidità: Manolas ... dal Napoli Callejon e dalla Roma Zaniolo. La vera magia arriva però in attacco: nonostante il mancato acquisto di Immobile, riusciamo a prendere ...

Del resto, Nicolò in questo momento è una pepita d’oro. La sua maglia è sempre la più venduta, c’è la fila per le pubblicità con il suo volto, e il suo nome è ormai conosciuto in tutto il mondo. Grazi ...In difesa puntiamo sulla solidità: Manolas ... dal Napoli Callejon e dalla Roma Zaniolo. La vera magia arriva però in attacco: nonostante il mancato acquisto di Immobile, riusciamo a prendere ...