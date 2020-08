Zanardi, nota dell’ospedale: «Significativi miglioramenti clinici» (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato Alex Zanardi, ha diramato una nota sulle condizioni dell’atleta Arrivano buone notizie per Alex Zanardi. Come riporta una nota dell’Ospedale San Raffaele di Milano, l’atleta ha risposto con miglioramenti clinici Significativi. Questa la nota emessa dall’ospedale ove il campione paralimpico è ricoverato. nota DELL’OSPEDALE – «Ha risposto con miglioramenti clinici Significativi dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al suo ricovero il 24 luglio scorso. Per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi ... Leggi su calcionews24

SMSNEWSOFFICIAL : Alex Zanardi, nota dell’ospedale San Raffaele di Milano: “Miglioramenti clinici significativi” - GazzettadiSiena : La nota ufficiale del San Raffaele - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Zanardi, nota del San Raffaele a due mesi dall'incidente: 'Miglioramenti significativi' - IlCastiga : RT @TuttoMercatoWeb: Zanardi, nota del San Raffaele a due mesi dall'incidente: 'Miglioramenti significativi' - GIUSPEDU : RT @TuttoMercatoWeb: Zanardi, nota del San Raffaele a due mesi dall'incidente: 'Miglioramenti significativi' -

Ultime Notizie dalla rete : Zanardi nota Zanardi, nota del San Raffaele a due mesi dall'incidente: "Miglioramenti significativi" TUTTO mercato WEB Zanardi, i medici del San Raffaele: "Miglioramenti significativi"

Alex Zanardi ha risposto con "miglioramenti clinici significativi ... "Per questa ragione - si legge nella nota dell'istituto - attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso ...

Zanardi, nota dell’ospedale: «Significativi miglioramenti clinici»

Arrivano buone notizie per Alex Zanardi. Come riporta una nota dell’Ospedale San Raffaele di Milano, l’atleta ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Questa la nota emessa dall’ospedale o ...

Alex Zanardi ha risposto con "miglioramenti clinici significativi ... "Per questa ragione - si legge nella nota dell'istituto - attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso ...Arrivano buone notizie per Alex Zanardi. Come riporta una nota dell’Ospedale San Raffaele di Milano, l’atleta ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Questa la nota emessa dall’ospedale o ...