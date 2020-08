Zanardi, il San Raffaele di Milano: “Miglioramenti clinici significativi” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Migliorano le condizioni cliniche di Alex Zanardi. Lo comunica l’Ospedale San Raffaele. “Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio – fa sapere l’istituto – il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Per questa ragione attualmente e’ assistito e trattato con cure semi intensive presso l’Unita’ Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta”. Leggi su sportface

Sono ormai trascorsi due mesi dall'incidente di Alex Zanardi a Pienza, in provincia di Siena. Il campione è ancora ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, le sue condizioni ...