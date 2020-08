Youth League, Salisburgo Lione: incredibile Florent Da Silva, sbaglia tre volte il rigore! – VIDEO (Di mercoledì 19 agosto 2020) incredibile quanto successo nei quarti di Youth League tra Salisburgo e Lione: Florent Da Silva ha sbagliato per tre volte un calcio di rigore incredibile quanto successo nei quarti di Youth League tra Salisburgo e Lione. A inizio partita, sul punteggio di 0-0, il giocatore del Lione Florent Da Silva ha sbagliato per tre volte un calcio di rigore. L’arbitro, infatti, ha fatto ripetere per tre volte il penalty visto che il portiere del Salisburgo Antosch non teneva almeno un piede sulla linea di porta. Poco male, il numero 6 dei ... Leggi su calcionews24

