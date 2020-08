Youth League, la corsa dell'Inter finisce ai quarti: vince 3-0 il Real Madrid (Di mercoledì 19 agosto 2020) NYON, SVIZZERA, - Si ferma ai quarti di finale l'avventura in Youth League dell' Inter Primavera . I ragazzi di Madonna cadono 3-0 con il Real Madrid che elimina un'altra italiana dopo la Juve : in ... Leggi su corrieredellosport

Inter : ?? | UNDER 19 Oggi alle 1?8? torna in campo l'Inter Primavera... per affontare il Real Madrid nei quarti di… - Inter : ?? | UNDER 19 #InterRealMadrid, ci siamo! ?? Ecco le scelte di formazione dei due allenatori per i quarti di finale… - JuventusFCYouth : #Under19, ?? alla sfida di @UEFAYouthLeague ?? La gallery dell'allenamento di oggi ?? - Daves95151986 : RT @Chris_ItaArg: Salisburgo-Lione Youth League, ci sono gli estremi per realizzare uno speciale di Federico Buffa. - Gazzetta_it : #YouthLeague, l'#Inter dura un'ora. Il #Real ne fa tre nella ripresa e va in semifinale -