Youth League 2019/2020, Salisburgo-Lione: Florent Da Silva sbaglia tre volte lo stesso rigore (VIDEO) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nella corso della terza semifinale di Youth League 2019/2020 tra Salisburgo e Lione, l’attaccante del club francese Florent Da Silva si è reso protagonista in negativo per via di un errore dal dischetto al 13′ sul punteggio di 0-0. A rendere ancor più evidente il suo errore è stata la ripetizione dello stesso calcio di rigore per bene tre volte, ordinata dall’arbitro per delle intrusioni irregolari nell’area di rigore austriaca. Da Silva, dunque, ha calciato il penalty mancando la finalizzazione in tutte e tre le occasione. Un evento davvero singolare e incredibilmente raro nel mondo del calcio… Leggi su sportface

Inter : ?? | UNDER 19 Oggi alle 1?8? torna in campo l'Inter Primavera... per affontare il Real Madrid nei quarti di… - Inter : ?? | UNDER 19 #InterRealMadrid, ci siamo! ?? Ecco le scelte di formazione dei due allenatori per i quarti di finale… - JuventusFCYouth : #Under19, ?? alla sfida di @UEFAYouthLeague ?? La gallery dell'allenamento di oggi ?? - Dome689 : RT @FcInterNewsit: LIVE YOUTH LEAGUE - Inter-Real Madrid, a Nyon in palio la semifinale: Madonna ritrova Agoume, le ufficiali - _GiorgioGreco : RT @Chris_ItaArg: Salisburgo-Lione Youth League, ci sono gli estremi per realizzare uno speciale di Federico Buffa. -