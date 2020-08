Xbox Series X: SSD e Velocity Architecture sono in sviluppo da ben 13 anni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il 2007 è lontano ere quando si parla di tecnologia e videogiochi ma è proprio dal 2007 che Microsoft ha iniziato a piantare i primi semi per alcuni elementi chiave di Xbox Series X, la console next-gen che sin dai primi annunci si è presentata come un hardware davvero convincente e invidiabile.Una macchina che a livello di potenza bruta ha un vantaggio su PS5 ma che ovviamente non si limita alla sola forza bruta guardando anche all'implementazione delle migliori componenti e delle migliori tecnologie disponibili. Tornando alla "questione" 2007, pochi anni dopo il lancio di Xbox 360, Microsoft aveva iniziato a pianificare il passaggio all'SSD per ridurre l'impatto del costo delle DRAM e delle pipeline dedicate al passaggio di grandi quantità di dati.La memoria flash proprietaria PCIe 4.0 SSD ... Leggi su eurogamer

verge : Microsoft delays Halo Infinite to 2021 - Eurogamer_it : #XboxSeriesX nasce ben 13 anni fa! #Xbox - botxboxseriesx : RT @GameXperienceIT: Roberto Serrano' ha pubblicato un tweet con possibili date e prezzi di PlayStation 5 e Xbox Series X - GameXperienceIT : Roberto Serrano' ha pubblicato un tweet con possibili date e prezzi di PlayStation 5 e Xbox Series X… - Info_e_Games : Xbox Series X: prezzo svelato da un concorso? È elevato - -