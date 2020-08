Wilt Chamberlain: gli dei dello sport (Di mercoledì 19 agosto 2020) Wilt Chamberlain (USA, 1936-1999) BASKET Wilt Chamberlain detiene numerosi record NBA, tra cui quello del maggior numero di punti (100) in una singola partita ed il maggior numero di rimbalzi in un solo match (55) ed in carriera. La sua media punti in carriera è di 30,07 a gara, la seconda di sempre (nel 1961-'62 fu di 50.3!). Era alto 2,16 metri e pesava oltre 120 chili: il suo fisico monumentale, che ancora oggi lo renderebbe uno dei più impressionanti della NBA, per l'epoca era (...) - sport / Basket, sport Leggi su feedproxy.google

NBA, Mitchell Robinson strappa un record a Wilt Chamberlain: e non ci crede neppure lui!

Il centro di riserva dei Knicks ha chiuso la stagione (accorciata per lui a 61 partite) con una percentuale di realizzazione dei suoi tiri dal campo del 74.2%, infrangendo il primato che durava da 47 ...

