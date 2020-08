Volontari alla ricerca di Gioele hanno trovato un cappellino da bambino. Il papà: "Non è di mio figlio" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Volontari alla ricerca di Gioele hanno trovato un cappellino da bambino. Non è detto appartenga al figlio di Viviana Parisi, la dj morta. Il papà del bambino ha infatti immediatamente chiarito: “Non è di mio figlio”.“Dobbiamo trovarlo”, continua a ripetere Daniele Mondello, il padre di Gioele, 4 anni, scomparso dal 3 agosto scorso, mentre con altri tre amici sta cercando il bimbo tra le campagne di Caronia. Un altro centinaio di Volontari si è riunito stamane al ‘campo base’ di Caronia per collaborare alle ricerche, raccogliendo ... Leggi su huffingtonpost

marcodimaio : Sono quasi 3mila i nostri connazionali che si sono offerti volontari per la prima sperimentazione del #vaccino anti… - Fiorells69 : RT @HuffPostItalia: Volontari alla ricerca di Gioele hanno trovato un cappellino da bambino. Il papà: 'Non è di mio figlio' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Volontari alla ricerca di Gioele hanno trovato un cappellino da bambino. Il papà: 'Non è di mio figlio' - HuffPostItalia : Volontari alla ricerca di Gioele hanno trovato un cappellino da bambino. Il papà: 'Non è di mio figlio' - GDS_it : In ansia per #Gioele, il video dei volontari alla ricerca del bimbo a #Caronia -

Ultime Notizie dalla rete : Volontari alla In ansia per Gioele, il video dei volontari alla ricerca del bimbo a Caronia Giornale di Sicilia Io, primo uomo su Marte. In un viaggio senza ritorno

Ricordo ancora lo stupore di quando avevo letto che cercavano volontari per il primo viaggio ... stare non era la più allettante del mondo. Alla fine ero arrivato alla conclusione di non essere ...

Volontari alla ricerca di Gioele hanno trovato un cappellino da bambino. Il papà: "Non è di mio figlio"

Volontari alla ricerca di Gioele hanno trovato un cappellino da bambino. Non è detto appartenga al figlio di Viviana Parisi, la dj morta. Il papà del bambino ha infatti immediatamente chiarito: “Non è ...

Ricordo ancora lo stupore di quando avevo letto che cercavano volontari per il primo viaggio ... stare non era la più allettante del mondo. Alla fine ero arrivato alla conclusione di non essere ...Volontari alla ricerca di Gioele hanno trovato un cappellino da bambino. Non è detto appartenga al figlio di Viviana Parisi, la dj morta. Il papà del bambino ha infatti immediatamente chiarito: “Non è ...