Viviano è in Turchia: domani le visite con il Fatih Karagumzuk (Di mercoledì 19 agosto 2020) Emiliano Viviano è in Turchia, pronto per una nuova esperienza. domani il portiere svincolato, un passato con Inter, Samp e Bologna tra le altre, svolgerà le visite mediche con il Fatih Karagumzuk, club di Istanbul fresco di promozione. E poi firmerà il contratto per una stagione con opzione. Foto: sito Samp L'articolo Viviano è in Turchia: domani le visite con il Fatih Karagumzuk proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

clikservernet : Viviano è in Turchia: domani le visite con il Fatih Karagumzuk - Noovyis : (Viviano è in Turchia: domani le visite con il Fatih Karagumzuk) Playhitmusic - - enzolampard : Emiliano #Viviano vola in Turchia, infatti firmerá con il #FatihKaragümrük #Calciomercato - ItaSportPress : Viviano riparte dalla Turchia: tutto fatto col Fatih Karagümrük - - KaragmrklAslan2 : RT @CronacheTweet: #Viviano diretto verso la Turchia. I dettagli. -